RONGIJÄNES «Uskumatu, et inimene sõidab niiviisi tasuta iga päev tööle!»

Kadi sõidab rongiga Raplast Tallinna tööle pea igal äripäeva hommikul. Juba mitu päeva järjest on naine rongis märganud meesterahvast, kes jageleb pidevalt piletikontrolöridega. «Kuna tal piletit pole, siis ta valjuhäälselt vaidleb nendega,» selgitab naine meie toimetusele olukorda, mis tundus talle rohkem kui kummaline.

«Ta sai piletimüüjalt pragada korduvalt piletita sõitmise eest. Kontrolör sõneles temaga, et rahata sõitmine ei ole kuidagi võimalik ning saatis selle mehe rongist välja,» räägib Kadi, kes on antud olukroda pealt näinud juba mitu hommikut jutti. Tema sõnul tundis piletimüüja keskealise tumedapäise härra välimuse järgi ka koheselt rongis ära ja tuletas talle meelde, et ilma piletita ta sõita ei saa.