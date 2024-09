LÕI ÕIGUSED LUKKU Karl-Erik Taukar kaitses kaubamärgina nii oma nime kui ka enda loodud sõna

Kaubamärgiga TAUKAR on laulja taotlenud õiguskaitset artistide pakutavatele meelelahutusteenustele, millega tagab Taukar enda nimele monopoli muusikaalasele tegevusele.

«See tähendab, et näiteks kontserti korraldades ei tohi Taukarit ürituse nimes ilma muusiku loata kasutada. Samuti annab selline teenusvalik kaitse ka saate- ja õhtujuhi teenustele, mida Taukar sageli osutab,» selgitab Tirkkonen.

Tutsked sokid

Karl-Erik Taukar on tuntud ka oma originaalse sõnakasutuse poolest ning väljend «tutske» on saanud osaks tema identiteedist, mis on pälvinud suurt meedia tähelepanu.