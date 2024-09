KÜLASTAJA MEELESPEA Broneeri kostüüm ja pane vaim valmis! Oktoberfest Tallinn tuleb taas

Oktoberfest Tallinn 2024 on kohe-kohe ukse ees ning kui plaanid seda üritust esimest korda külastada, on sul kindlasti küsimusi, kuidas parim võimalik kogemus saada. Siin on kasulikke näpunäiteid, kuidas valmistuda ning mida festivalil kindlasti tähele panna, et sellest täiel rinnal osa saada. Huvitavaid nippe jagub kindlasti ka neile, kes on üritusel varem juba käinud.