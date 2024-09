USA New Jersey Rutgersi ülikooli teadlased uurisid Rootsi terviseregistrist andmeid enam kui 650 000 isiku vanuses 17–30 eluaastat ja nende perekondade kohta, kaardistades ainete kuritarvitamise ja vaimse tervise probleemide riske. Selle põhjal määrasid nad perekonna geneetilise riski skoori – tõenäosuse, et nende sõltuvusel või meeleoluhäiretel on pärilikud tunnused, kirjutab Science Alert.