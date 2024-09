ÖÖKÜLALINE Anna Hints tutvumisest oma India päritolu elukaaslasega: istusin tema kõrvale ja kohe käis elekter läbi

Anna elukaaslane Tushar Prakash , kellega ta on koos olnud juba kaheksa ja pool aastat, on pärit Indiast. Nende suhe sai alguse ootamatult ja juhuslikult. Pärast 26-päevast vaikuseretriiti Tais suundus Anna filmialasele töötoale Luksemburgi, kus nende teed Tushariga ristusid. Hints kirjeldab esimest kohtumist kui midagi erakordset: «Astusin saali, mis oli tühi, ja keset ruumi istus üks india välimusega inimene. Tavaliselt ma ei tee nii, aga seekord oli nagu tõmme või mingisugune niit, mis kiskus mind selle laua juurde, kus Tushar istus. Ja siis ma istusin sinna ja kohe käis elekter läbi.»

Kuigi Anna isa on olnud suur India kultuuri austaja, ei tundnud filmitegija noorena selle vastu huvi. «Teismelisena otsustasin, et mina sinna küll ei lähe, mina teen oma asja. Läksin hoopis Põhja-Ameerikasse ja käisin seal põlisrahvaste juures,» meenutab ta, kuidas ta nooruses India poolehoidu pigem tõrjus. Kuid elu tõi ta ringiga tagasi – tema saatuslik kohtumine Tushariga kinnitas, et mõned elulised mustrid leiavad lõpuks oma tee.