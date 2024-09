VIDEO 4-aastane laps lürpis Ameerikas rõõmsalt jalgpallimängul õlut

Texase ülikooli jalgpallimängul tabati 4-aastane väike tüdruk Michelobi Ultra õlut joomas. Tegemist on nii-öelda lahja õllega, mis siiski sisaldab alkoholi. Internetti postitatud video on läinud paari päevaga viraalseks. Nimelt on videot kommenteeritud üle nelja tuhande korra ning see on saanud meeldimisi ligi 30 000 korda. Samuti on videot ka salvestatud üle kuue tuhande korra.