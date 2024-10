VIDEOD Telemängus «Ma näen su häält» imelist lauluhäält näidanud Mirell Ruus hullutab Tiktokis jälgijaid hoopis teistsugusel alal

«See keskkond, kus ma üles olen kasvanud. Mulle on eluaeg meeldinud masinad ja autod, aga kuidagi pürgisin jah sinnapoole, et saada metsa, sest see on selline väljalülitamise koht minu jaoks,» selgitab ta, miks just metsaveomasina juhina töötab.