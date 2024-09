ELU25 Kurt Walter jr: võrdsuse hierarhia – Noa laevas on üks koht kastirattale

Tammetõrud sorteerida pikkuse järgi!

Sallivusvestlusel selgitati lastele nende privilegeeritud positsiooni ja rõhutati, et tõeline võrdsus nõuab mugavustest loobumist, et teisi mitte ebavõrdsesse olukorda seada ega solvata.

Need, kes korduvalt autoga kooli toodi, pidid hakkama jalgsi koolis käima või tegema koormavat ühiskondlikku tööd. Suures pargis tuli rehaga kokku riisuda kõik lehed, kuid lehepuhureid ei tohtinud kasutada, sest need olid juba aastaid tagasi keelustatud kui sümbol laiskusest.

Puudelt maha kukkunud tammetõrud tuli samuti kokku korjata käsitsi, hoolikalt ja neid mitte vigastades. Tõrud tuli sorteerida pikkuse järgi: väga lühike, lühike, keskmine, pikk ja eriti pikk. Need tuli panna polsterdatud karpidesse, et hiljem koolitundides oleks lihtsam valida just õige pikkusega tammetõru. See oli oluline keskkonnateadlik tegu, näitamaks, et inimkond hoolib planeedist ja loodusest.