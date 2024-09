VIDEO «Nagu lubatud, siis Viljandi majatuur!» Mari Ojasaar-Parve näitab uut kodu

Oma Hiiumaal Kalanas asuva maja panid Parved müüki juba aasta alguses. «Tõsi jutt!» kinnitas Jesper Parve, öeldes, et suurt saladust siit otsida ei tasu. «Pere on nii suureks kasvanud, et sinna ei mahuks lihtsalt enam ära,» märkis ta.

«Saame väga soojasid pilke. Hea on lastega ringi liikuda. Lapsi on palju ja kõik on nii lapsesõbralik. Siiamaani on ainult head muljed,» rääkis Mari toimetusele, et vastusvõtt uues kodulinnas on olnud väga tore.

Ta lisas, et Pihla inspiratsioonitalu Hiiumaal jääb nende perele alles ja seal saavad külalised talvel majutuda. «Hetkel on plaan, et meile jääb see suvemajaks. Me ise arvame, et jääme ikkagi suvehiidlasteks. Aga kunagi ei tea, võib-olla hakkab Viljandi nii meeldima, et jäämegi siia,» arutles ta.