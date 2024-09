KLÕPS Kuldne küpsisetort ja soe embus: Luisa Rõivas jagab abikaasa sünnipäeva puhul armsat jäädvustust

«Mu abikaasa on mind naerma ajanud ning minu pisaraid pühkinud. Ta on mind kõvasti kallistanud. Ta on näinud minu edu ja läbikukkumisi. Ta on mind tugevana hoidnud. Ära kunagi abiellu inimesega, kellega sa elada saad, abiellu hoopis sellega, kelleta ei elada ei ole võimalik,» jagas Luisa mõned aastad tagasi, kui tähistasid pulma-aastapäeva.