VIDEO Väide: Madeleine McCanni mõrvas kahtlustatav sakslane tunnistas teo vanglas üles

Saksamaa kohus teatas, nüüd et Madeleine McCanni juhtumi peamine kahtlusalune hooples vanglas, et röövis Portugalis väikese tüdruku, kirjutab Sky News .

47-aastane pedofiil Christian B on praegu kohtu all mitme Portugalis toime pandud ja Madeleine McCanni juhtumiga mitteseotud seksuaalkuriteo eest, sealhulgas kolme vägistamise ning kahe enda paljastamise ja laste silme all masturbeerimise eest.