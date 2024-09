Saates «Ma näen su häält» asuvad võiduraha jahtima tegusad kooliõpetajad: algul kratsisime kukalt, kuid nüüd olen valmis mängima

21-aastane Ken-Markus on ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, kes on juba noores eas saavutanud palju, olles lisaks pedagoogi tööle ka aktiivne kogukonnaliige abipolitseinikuna ning pühendunud sõudja, kes sihib kohta Eesti U23 sõudekoondises.

Tema kõrval seisab kogenud treener, 39-aastane Reigo, Tartu Tamme Kooli kehalise kasvatuse õpetaja ja veteransõudjate maailmameister, kelle juhtimisel on Tartu sõudeklubi tõusnud Eesti parimate hulka. Nelja lapse isa Reigo on mängu eel optimistlik, kuigi algselt tundis ta mänguga liitumise osas kõhklusi. «Kui Ken-Markus mind mängu kirja pani, ei teadnud ma päris täpselt, millega ennast sidusin. Algul kratsisime mõlemad kukalt, kuid nüüd olen valmis mängima,» räägib ta naerdes.

Mehed on omavahel strateegia paika pannud – Ken-Markus teeb esmased valikud ja Reigo kinnitab. Nende eesmärk on elimineerida kõik teesklejad, et jõuda finaali koos tõelise lauljaga, kes toob neile võidu ja 2024 euro suuruse auhinnaraha.

Kuid ülesanne pole lihtne. Mängu lisavad põnevust saladuslikud tegelaskujud nagu Hunt Kriimsilm, Kübarameister, Selgeltnägija, Lillehaldjas, Puunikerdaja, Laulupeoline ja Operaator Kõps. Värvikate karakterite seast tuleb koju saata need, kes proovivad publikut ja arvajaid oma väljanägemise ja enesekindla lavalolekuga ninapidi vedada.

Nagu ikka, pole arvajapaar mängus üksi – neile on abiks terve paneel nõunikke, kuhu kuuluvad sel korral näitlejad Evelin Võigemast ja Tõnis Niinemets, lauljatar Kristel Aaslaid ning humorist Mart Juur. Külalisnõunikuks on aga seekord muusik Inger, kellele langeb vastutus astuda saate lõpus lavale ja esitada duett ühe allesjäänud osalejaga. See, kas tema lavapartneriks osutub suurepärane laulja või hoopis meisterlik teeskleja, selgub pühapäevases lõppmängus.

«Loodetavasti tunneme ära, kes võiks olla ilusa lauluhääle taga – võib ka juhtuda, et viimasesse vooru jõuab teeskleja, mis on ka väga okei. Mina saan seda kõige huvitavamal kombel läbi proovida,» tunnistab Inger, kelle jaoks on selles telemängus osalemine esmakordne.

«Ma näen su häält» on Kanal 2 ekraanil pühapäeval kell 20.05.