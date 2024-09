Kümme päeva haiglas oma elu eest võidelnud USA telestaar suri

Mehhiko ja Ameerika päritolu Eduardo Xol sündis Los Angeleses, vahendab The Hollywood Reporter. Enne oma edukat disainikarjääri tõsielusaates «Extreme Makeover: Home Edition», oli Xol muusik. Ta õppis ülikoolis muusikat ja oli produtsendiks mitmele muusikalile, mis mööda Ameerikat tuuritasid.

Lisaks sellele tegi ta näitlejana kaasa mitmes Lõuna-Ameerika seebikas, Acapulco, Cuerpo y Alma (1995), Sentimientos Ajenos (1996) ning La Jaula de Oro (1997), vahendab Deadline.

Tõsielusaates «Extreme Makeover: Home Edition» tegi Xol kaasa teisest kuni kaheksanda hooajani ehk 2012. aastani. Viimastel aastatel Xol meelelahutusmaailmas ei tegutsenud.

Lõppeva kuu esimeses pooles, 10. septembri varahommikul tegi Xol hädaabikõne oma Palm Springsi kodust, vahendab People. Sündmuskohale jõudnud politsei leidis korterist eest mitme noahaavaga Xoli, kes viidi kiiruga haiglasse.

Kahjuks olid Xoli vigastused liiga suured ja kümme päeva hiljem, 20. septembril, mees suri.

«Meie süda on armastatud Eduardo Xoli kaotuse pärast murtud. Perekonnana teame, et tema lahkus on puudutanud paljusid,» avaldas Xoli perekond ametlikus teadaandes. Mehe pere palus leinaks privaatsust ja rahu.

Saatuslik varahommik

See, mis täpselt juhtus, on hetkel veel selgitamisel, kuid politsei on pussitamises kahtlustatava kinni pidanud. People vahendab, et Californiast pärit mehele on esitatud ametlik süüdistus.

Kuriteopaigaga oli seotud Richard Joseph Gonzales, kes oli Xoli tuttav. Politsei sõnul helistas Gonzales pärast pussitamist politseisse ning väitis, et teda on rünnatud. Hiljem aga leiti, et tegelikult oli Gonzales Xoli korteris ja oli tõenäoliselt üks kahtlusalustest.

Algselt esitati Gonzalesele mõrvakatse süüdistus, kuid pärast Xoli surma süüdistatakse meest nüüd mõrvas.