MÜRAMASIN Emajõe äärde kerkiva elamu ehitustegevus häirib naabermajade elanikke: taas oli varahommikune ebameeldiv äratus

Kui lumesahk varakevadel Siili 6 maja kõrval asuvat muruplatsi puhastama hakkas, et see ehitustegevuseks ette valmistada, tuli see nii mõnelegi elanikule suure üllatusena. Kuigi kõnealuse piirkonna detailplaneeringuga pandi majade kerkimine paika juba aastaid tagasi, ei osanud elanikud seda oodata, et nende rõdult avanev vaade Emajõele ja kenale rohealale kinni pannakse. «Korterit ostes ei tulnud see jutuks ja ise ei osanud ka küsida seda. Müüdi ikkagi ju vaadet ja rahulikku keskkonda,» räägib Siili 6 kortermajas elav pereema. «Nüüd on vaade naabermaja aknasse ja pidev ehitustegevusest tingitud müra. Arusaadav, et päevasel ajal ehitus käib, aga mitmel viimasel neljapäeval on nad alustanud juba kell 6.10. Ka 26. septembri varahommikul, kui õues alles pime oli ja kell 6.20 näitas, pandi juba mürarohke masin tööle,» räägib naine, keda ehitusmüra mitmeid kordi üles ajanud on. «Kurb, et iga viimne kui roheala täis ehitatakse ja rahaks tehakse,» tõdeb ta.