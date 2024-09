«Su nägu kõlab tuttavalt» kohtunik Märt Avandi: võistlusmoment on selle formaadi vältimatu osa, ent...

Saates «Su nägu kõlab tuttavalt» panevad end uues hooajas proovile Mihkel Raud, Katrin Pärn, Jüri Pootsmann, Sissi Nylia Benita, Reigo Tamm, Birgit Sarrap, Oskar Seeman ja Amanda Hermiine Künnapas.

Kohtunike toolidel võtavad aga kohad sisse Maarja-Liis Ilus, Jüri Makarov ja Märt Avandi.

«Saates saab tõesti palju nalja ja õnneks ei karda osalejad seda ka enda kulul teha,» tõdeb Maarja-Liis, kelle jaoks saab olema nauditav näha ühes saates koos nii palju andekaid lauljaid ja näitlejaid ning muu tiimi suurepärast panust. «Kõige vähem naudin ma punktide andmist, ent pean meeles, et tegu on meelelahutusega, millel on heategevuslik eesmärk. Eks ma proovin lähtuda tervikust ja mõelda nõnda, et põhiline aspekt on siiski artistide parodeerimisel. Kõige õnnestunumaks pean etteastet, mille puhul õnnestub unustada, kes on jäljendaja rollis,» tunnistab lauljatar.

Ka Jüri Makarov pelgab, et hindamise osa võib osutuda keeruliseks: «Kui saates on nii palju häid, aga erinevas võtmes ja stiiliga etteasteid, võib olla väga raske kaalukausile panna sügavat ja hingepõhjani liigutavat laulu ning mingit tobedat lugu, mis on ometi nii vapustavalt naljakalt esitatud, et naerad pisarateni - kuidas neid siis võrrelda?» arutleb ta.

Sama meelt on ka Avandi: «Ma saan aru, et võistlusmoment on selle formaadi vältimatu osa, ent ilmselt saab olema tõesti keeruline ja peaaegu võimatu neid pagana punkte õiglaselt jagada.»

Lisaks kolmele püsikohtunikule näeb igas saates etteastete kohta arvamust avaldamas ka külaliskohtunikku.

«Su nägu kõlab tuttavalt» alustab Karl-Erik Taukari juhtimisel TV3s alates 6. oktoobrist pühapäevaõhtuti kell 19.30.