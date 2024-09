«See on mul aastaid kestnud dilemma,» avaldab tšellist ja nelja lapse ema Silvia Ilves, et plaanib juba aasta alguses ette võtta kauaoodatud iluoperatsiooni. «Jaanuaris teeme ära ja hoidke alt! Ma olen juba praegu endaga rahul aga ma ei tea, mis siis veel saab...» hoiatab Ilves.

Suve hakul käis tšellist Silvia Ilves (32) Türgi kuuma päikese all, kuhu reisis selleks, et läbi teha hambaprotseduur, mis kinkis talle särava naeratuse. «Olen nüüd tõesti Hollywoodi naeratuse omanik,» rõõmustas ta toona, lisades, et töö tehti kiiresti ja korralikult.