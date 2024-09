Justin Timberlake'i «ametlik» Eesti kõneisik Lauri Pihlap: ta on kass, kes kõnnib omapead

Vikerraadios käis külas muusik Lauri Pihlap , kes on muu hulgas käinud ühtekokku neljal Justin Timberlake'i soolokontserdil. «Nii on jah, neli erinevat tuuri on ära nähtud,» kinnitas end muusiku «ametlikuks» kõneisikuks pidav Pihlap. Kolm nädalat tagasi käis ta popstaari kontserdil Rootsis Stockholmis. «Ikka tunde varem sai areenale mindud, et ikka olla nende esimeste seas, kes saaks seal fännitsoonis mõnusad kohad.»

Rääkides Timberlake'i fenomenist, võrdleb Pihlap teda kassiga, kes kõnnib omapead. «Tema albumite vahelised pausid on väga pikad, see tähendab artisti jaoks väga suurt riski... Kui me oleme oma 40ndates, ei pruugi kõik strateegiad toimida nii, nagu need toimisid 20ndates. Aga mulle meeldib tema suhtumine, et reeglid on ta loonud ise. Ta on 22 aasta jooksul välja andnud kuus albumit, kelle jaoks palju, kelle jaoks mitte. Paljud artistid ju lajatavad iga aasta meeletus hulgas singleid ja videoid. Justini puhul on ikkagi see, et natuke vana kooli Michael Jacksoni koolkonna suhtumine – ta tuleb suure pauguga, annab välja midagi geniaalset, teeb gigantse tuuri ja siis tõmbub tagasi mõneks ajaks.»