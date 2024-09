Väidetavalt pöörasid Mölder ning Linkmann tülli juba mullu kevadel. Nimelt oli 2024. aasta alguses tüli põhjuseks see, et laulja oli kinkinud tiktokkerile enda kontserdi piletid, ent hiljem need tagasi võtnud. Samuti oli Linkmanni sõnul mees teda solvanud.



Tiktokis ja meediaveergudel figureerinud kurikuulus Linkmann on tuntud oma vägitegude, annetuste küsimise ja otse-eetris magamise poolest.