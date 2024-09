1300 EUROT POOLE TUNNI EEST Keili Sükijainen hirmkallist kopterilennust: see on üks lahedamaid kogemusi minu elus!

Šveitsi suusaparadiisis, St. Moritzis, kohtab luksust igal sammul. See on kuurort, mida on sajandeid külastanud Euroopa aristokraatia, tuntud näitlejad ja ärimehed. Keili sõnul on piirkond ideaalne neile, kes soovivad vältida rahvamasse, sest see paik on mõeldud vaid neile, keda ei kohuta ka sellised hinnasildid, kuhu kõik nullid peale ei mahu. Helikopterilennud, mis on sealse luksuse tipptaseme sümbol, maksavad St. Moritzis keskmiselt 45 eurot minutis.

Pooletunnise lennureisi võtab tänases saates ette ka Keili Sükijainen. «See oli uskumatu – vaated mägedele helikopteri kõrguselt olid täiesti lummavad. Üks asi on vaadata neid alt orust, aga hoopis teine asi on lennata nende kohal ja näha neid nii lähedalt, et tundus, nagu võiksid neid peaaegu puudutada,» meenutab Sükijainen ja lisab, et sõit ahelike vahel oli kohati ka hirmutav, kuid kõik oli kogemust väärt. «Ma olen inimene, kes räägib väga palju, aga praegu ma olen täiesti pahviks löödud – see on reaalselt üks kõige lahedamaid kogemusi, mis ma olen elus saanud!» tunnistab ta pärast õhusõitu.

Magus elamus Pariisis

Saate teises pooles viib Keili vaatajad Pariisi, kus ta külastab maailmakuulsa kondiitri Cedric Grolet' kohvikut. Grolet, kellel on Instagramis üle 11 miljoni jälgija, on tuntud oma erakordselt detailsete ja visuaalselt muljetavaldavate küpsetiste poolest, mis meenutavad puuvilju, pähkleid või muid esemeid, kuid tegelikult on valmistatud šokolaadist, karamellist ja teistest magusatest koostisosadest. Kohvik, kus koogitüki hind on keskmiselt 20 eurot ja järjekorrad sarnanevad maailmakuulsa rokkstaari kontserdi piletisabaga, on tõeliselt ainulaadne peatuspaik neile, kes soovivad saada osa millestki tõeliselt eksklusiivsest.

«Kuldne pilet» on Kanal 2 ekraanil kolmapäeviti kell 20.30.

