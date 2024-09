Fänne esimese eestikeelse looga üllatanud Carlos Ukareda: palju keerulisem ja väga võõras

«Mul oli juba mõnda aega plaanis kirjutada eestikeelne laul,» tõdeb Carlos Ukareda ja lisab, et ta pole kunagi varem midagi sellist teinud. «Eesti keeles kirjutamine on palju keerulisem võrreldes inglise keelega! Ja tegelikult mulle ka väga võõras.»

Ukareda tunnistab, et alguses tundusid paljud sõnad, mille ta eesti keeles sisse laulis, väga veidrad. «Kuid lõpuks sain aru, et mõtlen kõike üle,» ütleb Ukareda, et emakeeles laulmisega harjub ära ja siis ei tundugi see enam võõras.