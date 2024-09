PÄEVAHOROSKOOP 25. september: Kaljukits on küllaltki kannatamatu, Amburit valdavad optimistlikud meeleolud

Kui sul on kellegagi lähikonnast suhted sassis, siis nüüd tasuks temaga neljasilmavestlus maha pidada, et asjad ära klaarida.

Võimalik, et kuuled ärritavaid uudiseid. Kontrollivajadus on suur, tahad asjade käiku suunata, ent paraku ei suuda sa kõike mõjutada.

Sul pole kuigi lihtne teistega koostööd teha: sulle tundub, et nende tempo on liiga aeglane, see muudab sind närviliseks.

Sul on jõudu ja ettevõtlikkust, oled suuteline kõvasti tööd murdma ning ka ümbritsevatele inimestele näitama, et oled paljukski võimeline.

Merkuur on Neptuuniga vastasseisus, mistõttu sinu fantaasialend on eriti kõrge. Reaalsus ja unistustemaailm põimuvad omavahel.

Sul on teostamist väärt ideid. Tähtis on nendest korralikud, täpsed plaanid vormida ning teisigi veenda, et on edumeelne neid ellu rakendada.