ETV ekraanilt kadunud Grete Lõbu ravib end kodus: nüüd vaatan esmaspäeval kell seitse õhtul «Ringvaadet»

Esmaspäeval avastasid mitmed televaatajad, et armastatud «Ringvaate» saatejuht Grete Lõbu tele-ekraanil ei olnud. Tema asemel aitas «Ringvaadet» Marko Reikopi kõrval sisustada hoopiski muusik Daniel Levi.

Teisipäeval tegi Marko Reikop Gretega video teel intervjuu. Põhjus Grete puudumiseks on lihtne: ta on koroonaviirusega kodus. «Esmaspäeval enne tööleminekut tegin testi ära, kohe alguses ei vaadanud, mõtlesin et niikuinii ei ole. Ja mulle tõesti ei meeldinud seda kahte triipu näha,» ütles Grete.