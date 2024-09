VIDEO 3000 aasta vanused nooleotsad räägivad Euroopa vanimast lahingust

Pole täpselt teada, kes osales konfliktis või lahkhelis, mis viis verevalamiseni, mis on Euroopa vanim teadaolev ja tolle aja suurim lahing. Kuid uus uuring viitab, et osa iidselt lahinguväljalt välja kaevatud nooltest tehti kaugel, Kesk-Euroopa lõunaosas, ja seetõttu kasutasid neid lahingus väidetavalt just selle piirkonna sõdalased, kirjutab National Geographic.