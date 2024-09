RETROKLÕPSUD Jüri Ratas tähistab abikaasa Kariniga pulma-aastapäeva: kallistan ja armastan sind

«Kallis abikaasa Karin! 19 aastat abielu on läinud kiiresti, kuid palju on ka toimunud. Peamine, et meil on neli toredat ja armsat last. Sinu hool, armastus ja päikseline olek teevad mind rõõmsaks. Kallistan ja armastan sind!» kirjutab Ratas südamlikus postituses.