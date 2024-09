SODIAAGISOSINAD Toimumas on sügav selginemine keset segaseid aegu: märka, mis info sinuni jõuab

Soovitused nädalaks

Kui tunned, et sul on vaja kellelegi midagi ära rääkida või midagi olulist ära küsida, tee seda nüüd.

Ole mentaalset paindlik ning valmis oma seisukohti ja plaane vajadusel muutma.

Võta fooksuseks selgus ning ära rahuldu ähmaste või poolikute vastustega.

Nädalakaart: Mõõkade kuninganna

Tarokaart Mõõkade kuninganna Foto: Shutterstock

Dagmar Lamp selgitab, et Mõõkade kuninganna sümboliseerib selget mõtlemist, otsustavust ja tõe otsimist. Ta on tark ja kogenud, olles võimeline asetama mõistuse ettepoole oma emotsioonidest, et teha objektiivseid ja kaalutletud otsuseid.

Mõõkade kuninganna esindab iseseisvust ja tugevust, oskust näha olukordade ja inimeste tõelist olemust. Ta ei karda tõde välja öelda ega oma piire paika panna, isegi kui see võib tunduda karm või külm. Ta rõhutab, et ausus ja selgus on alati olulised, ning kutsub üles tegema otsuseid, mis põhinevad faktidel, mitte emotsioonidel.

See kaart viitab, et sel Merkuuri aspektidest tihedal nädalal on vaja keskenduda oma vaimsele selgusele ja aususele. Võid seista silmitsi olukorraga, kus on vaja hoida pea selge ja läheneda olukorrale loogikaga. Mõõkade kuninganna kutsub sind üles hindama olukordi kainelt ja otse, seades esikohale aususe ja õiguse. Ta on iseseisev ja ei karda üksinda oma tõde kaitsta, kuid samas mõistab, et iga otsus peaks olema tasakaalukas ja õiglane.

Kuu on tühikäigul Reedel kell 01.12–01.48 (Kuu siseneb Lõvisse) Pühapäeval kell 06.35–12.42 (Kuu siseneb Neitsisse) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed taevakehad Pluuto on retrograadis 2. maist kuni 12. oktoobrini. Saturn on retrograadis 29. juunist kuni 15. novembrini. Neptuun on retrograadis 2. juulist kuni 8. detsembrini. Chiron on retrograadis 26. juulist kuni 29. detsembrini. Uraan on retrograadis 1. septembrist kuni 30. jaanuarini (2025). Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta