TÕRVATILK MEEPOTIS Laadal nukuriideid müümas käinud emalt ja tütrelt varastati tähenduslik asi

Laupäeval, 21. septembril toimus Palamusel suur Paunvere väljanäitus ja laat. Laadal oli väljas ka Mirida nukuriiete lett. Kui laat läks nukuriideid müünud ema ja tütre jaoks muidu igati edukalt, avastasid nad ühel hetkel halva üllatusena, et letilt on kadunud nukk nimega Susanna.

«Meie Susanna on röövitud!» seisab Mirida nukuriided Facebooki lehel.

Laadalt leti pealt varastatud nukk. Foto: Erakogu

«Käisime meie tütrega oma esimesel Paunvere laadal. Laat oli väga suur ja meeleolukas, rahvast oli palju ja kliente jagus kõigile. Meie esimene Paunvere laat oli meie jaoks vägagi korda läinud kuni selle hetkeni, kui avastasime, et meie Susanna (imearmas nukuke) on leti pealt kaduma läinud.

Olen alati lahkelt lubanud kõigil lastel nukke sülle võtta ja nunnutada, sest nad on ju nii nunnud ja kuidas ma seda siis lapsele keelata saan, kui isegi kogu aeg neid sülle võtta tahaks. Aga pole elu sees mõelnud, et keegi Mirida nukuga minema jalutab! Ometi on see juhtunud ja me pole seda märganud.»

Ema kirjutab, et nende peres on nüüd kurbus, sest Susanna pole pelgalt Mirida nukuriiete modell. «Ta on ka tütarde ja minu imearmas beebinukuke. Ka oma nime sai Susanna minu tütrelt. Susannal on ka kaksikvend Mihkel.»

Laadal varastati letilt roosas riietuses beebinukk. Foto: Ekraanitõmmis videost.

Ühe lapse rõõmu arvelt on kurvad mitu teise pere last

Nukuriideid õmblev pereema ütleb Facebookis, et tegi selle postituse lootes, et ehk see jõuab varga sõprade/tuttavateni ja nad näevad, et ühe lapse rõõmu arvelt on kurvad mitu teise pere last ja ema.

«Võib-olla keegi märkab sellist nukku just sellise kombega müügil (kombe on nö ainueksemplar, sarnast kombet olen vaid mõned veel õmmelnud) ja teatab mulle,» loodab ta. Naine soovib hoiatada teisi laadakauplejaid: «Jah, inimesed varastavad laatadelt ja mitte üldse väikeseid asju!»