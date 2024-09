JÕULUD UKSE EES? Poelette kaunistavad pühadeasjad, kodumaised staarid paiskasid müüki jõulutuuride piletid

«Kolm päkapikku istuvad valge kasti otsas, sest (kohe) varsti on jõulud käes ja seda on kõige mõnusam koos ilusa jõulutuuriga vastu võtta!» nii reklaamib lauljatar Liis Lemsalu oma jõulutuuri koos Eleryn Tiidu ja Ott Leplandiga .

Üheskoos antakse pühadeajal viis kontserti. «Crazy (hullumeelne - toim.), et juba septembris on jõulukontserti piletid müügis...annab jõulu vibe'i juba,» kirjutab üks fänn postituse kommentaariumis. Teinegi lisab, et plaanib kindlasti jõulutuurile oma lemmikuid vaatama minna.