Popmuusika prints, kümnekordne Grammy-võitja ja komöödiafilmides kuulsaid rolle teinud Justin Timberlake tuleb suvel Eestisse. Lisaks sellele, et hiljuti ületas Timberlake uudiskünnist joobes juhtimisega, on mehega seotud ka üks popkultuuri kurikuulsamaid juhtumeid, mis toimus 20 aastat tagasi.

9. juunil 2025 jõuab oma maailmaturnee käigus Tallinna lauluväljakule globaalne superstaar Justin Timberlake. Albumi «Everything I Thought It Was» tuules esimest korda Eestisse saabuv Timberlake on taas lavadel pärast viieaastast pausi.

Populaarse 90ndate poistebändi NSYNC endise liikme ja kümnekordse Grammy võitja võõrustamine kindlasti lihtsate killast pole. Marie Claire vahendab, et maailmakuulsa laulja jaoks on tervis väga tähtis. Suisa nii oluline, et Timberlake'i kontserttuuridel nõuab ta, et keegi desinfitseeriks iga kahe tunni tagant lavataguste ruumide linke. Sama käib ka hotellide kohta, kus ta ööbib. Lisaks nõuab Timberlake väidetavalt seda, et hotellis oleks üks lift ja terve korrus ainult tema käsutuses.