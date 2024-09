Näitlemisest eemale jäänud Marilyn Jurman: elu viskab kaikaid kodaraisse ja täpselt ei tea mida edasi teha

Et maksta joogakoolituste eest, avaldab Jurman, et oli sunnitud vastu võtma kaks projektijuhtumise tööd. «Mõtlesin, et iseenesest olen ju iseenda jaoks terve oma teadlik elu juhtinud projekte - et anda oma plaat välja, et teha valmis muusikavideosid ja isegi etendusi. Seega pool aastat pühendasin ennast iluuisutamise maailmasse ja pool aastat laskesporti, et siis minna joogakoolitusele. Selleks, et maksta joogakoolituse eest, oli vaja minna tööle, aga seekord oli seda otsust teha kerge ja mõnus, sest teadsin, et ma ei otsusta eluks ajaks midagi, vaid konkreetse eesmärgi nimel.»