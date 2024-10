PÜHENDUMUS, KUTSUMUS, KIRG Abielupaar on võtnud oma südameasjaks endise Vägeva jaamahoone ehitamise villaks

Pühendumus ja kutsumus on märksõnad, mis iseloomustavad Alikee Kubi ja Sulev Sova ettevõtmist Jõgevamaal Vägeva külas. Abielupaar on asunud uut elu sisse puhuma endisele jaamahoonele, mis seisis aastaid mahajäetuna. Juba on avatud kohvik, kus saab maitsta perenaise enda tehtud koduseid toite. Kõnealune hoone on juba neljas ajalooga maja, mida üheskoos uuesti üles ehitatakse. «See oli nii kohutavalt raske, me elasime üks päev korraga,» ütleb Alikee. Vaata fotosid ja videot kohapealt.