KELLEL VEAB? Nende kolme tähemärgi armuõnn läheb nüüd õitsele

Skorpion on olemuselt intensiivne ning lisaks Pluutole on selle kaasvalitsejaks Marss. Harmooniat armastavale Veenusele võib aeg Skorpionis esitada väljakutse, kuid tuua ka suure arengu – see periood kestab 17. oktoobrini, muutes meie häälestatust ja hoiakuid lähisuhetes. Nüüd on aeg läbida suhetes teatav surma- ja taassünnimoment, et tõusta fööniksina tuhast. See tähendab, et meeleolu suhetes on muutumas kirglikumaks ja intensiivsemaks, tuues pinnale ka varjatud külgi.