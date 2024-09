ESIMEST KORDA EESTIS Hiljuti skandaali lõksu sattunud Justin Timberlake annab Tallinnas suurejoonelise kontserdi

Timberlake'i üleminek poistebändi vokalistist sooloartistiks oli üllatavalt sujuv. Tema debüütsooloalbum «Justified» (2002) kinkis maailmale sellised tohutud hitid nagu «Cry Me a River» ja «Rock Your Body» ning soolotäht oligi sündinud. Järgmine plaat «FutureSex/LoveSounds» (2006) kinnitas, et Justin on üks popi kõige dünaamilisem jõud – unustamatud tippsinglid «SexyBack», «My Love» ja «What Goes Around...Comes Around» ei ole tänaseni kellegi meelest kadunud.