VIDEO Uus-Meremaa piloot pääses pärast enam kui 18-kuulist vangistust Indoneesia mässuliste käest

Uus-Meremaa välisministeeriumi avaldatud foto uusmeremaalasest piloodist Phillip Mehrtensist (vasakul) koos Indoneesia võimuesindaja Edison Gwijanggega. Mehrtens oli üle 18 kuu Indoneesia Lääne-Paapua iseseivust nõudva relvastatud rühma käes vangis ja pääses nüüd vabadusse

Foto: Handout / New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade / AFP/Scanpix