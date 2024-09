PÄEVAHOROSKOOP 23. september: Neitsi on õigel ajal õiges kohas, Vähk peab infot kainelt analüüsima

Häid mõtteid on palju, ent kardetavasti laiskus ei võimalda nende teoks tegemist. Aeg on nädalavahetuse lainelt argipäevale ümber lülituda!

Lastega koos töö tegemine on parim kasvatusviis, mille kaudu õpetada kohusetundlikkust. Ühtlasi ka seda, et töö võib olla põnev ja lõbus.

Sinuni jõudnud info on vastuoluline, ürita seda kainelt analüüsida. Täielikku tõde sa ehk veel teada ei saagi, võta aega ja varu kannatust.

Keegi perest üritab ehk oma nina sinu sõprussuhteisse toppida. Ehkki lähedaste arvamus on tähtis, siis isikliku elu asju otsusta ikka ise.

Õnne ja armastuse planeet Veenus jõuab taevakaarel Skorpioni märki. Nüüd on sul lihtsam diplomaatiline olla ja endast head muljet jätta.

Kodu ja lähedased on tähtsad, ei maksa neid omapäi jätta ja ennastunustavalt töösse sukelduda. Vähemalt nädala algul ära ületunde tee!

Sinu ootused ja lootused kallile inimesele on kõrgendatud, küllap usud endasse ja arvad, et partnerile on lihtne mõju avalda.