VIDEO «Ma näen su hääles» end proovile pannud Peoloom: see oli hea võimalus näha, kas ma üldse peaksin laulmisega tegelema

«Olen kahjuks teeskleja ja vaatamata sellele, et käisin mudilaskooris kunagi ja praegu käin ka kooris, võeti mind saatesse teesklejaks. See on nagu reality check (tegelikkuse kontroll – toim), kas ma üldse peaksin laulmisega tegelema,» nendib Ungaris elav ning klienditoe spetsialistina leiba teeniv nooruk.



Enda sõnul pole saatest välja langenud Peoloom tegelikult sugugi tihe pidutseja: «See, et olen Peoloom, oli ka pooltõde-poolvale. Töönädalad on nii pikad, et tahan lihtsalt kodus olla. Aga kui peole minek, siis lähen reedel ja tulen pühapäeval.» Kolme päeva pikkuseid pidusid peab mees maha vanades laohoonetes, kus toimuvad tehcno-peod.