ELU25 Juku-Kalle Raid: professor Müllersoni Hitleri orden

Akadeemiline tubakas

See jutt ei kuulukski justkui nagu professori suhu, nii kõneleb akadeemiline tubakas. Pea igaüks oskab, seltsimees Müllerson, teile öelda, mis Venemaal toimub: seal valitseb diktatuur, see riik ründab alatasa naabreid. Sõda Ukrainas on rünnak kogu maailma vastu. Vaat mis toimub.

Rahvaste sõpruse orden Putinilt on veel üks eraldi teema. Sellise plekitükiga autasustas Putin Müllersoni 2019. aastal.

Kas me peaks tõesti normaalseks, kui mõni kaunishingest lääne professor oleks 1942. aastal võtnud vastu samaväärse autasu Hitlerilt ning nimetanuks seda "akadeemiliseks vabaduseks"?

Ma ei usu, et sellise tegelasega oleks sama nunnutavalt käitutud, nagu seltsimees Müllersoniga praegu. Akadeemilise vabaduse hulka EI TOHIKS kuuluda suhtlus diktatuurriigiga.

Praegu aga jalutab Müllerson rahulikult ringi, tänapäeva Hitleri orden pintsakurevääril.

Euroopa Müllersonid

Rein Raud kirjutas oma sotsiaalmeedialehel väga täpselt ning tabavalt, võtan teda tsiteerida: "Loomulikult ei tohiks vaadete tõttu kelleltki akadeemilist staatust võtta. Näiteks kui meedik pooldab eutanaasiat ja võtab selles küsimuses aktiivselt seisukohta, ehkki seadusega on see keelatud, ei ole selles midagi laiduväärset. Aga kui arvamused lähevad üle tegudeks ja (selle radikaalse näitega jätkates) meedik hakkab ise vastavalt oma äranägemisele eutanaasiat teostama, on olukord hoopis teine."

Kõige koledam selle juures on, et igasuguseid Müllersone jätkub Euroopas nii, et võib jalaga segada.

Raud jätkab oma postituses: "Koostöö agressorriigi institutsioonidega (mille ülikool on otsustanud välistada) ning esinemine oma riigi ja ülikooli esindajana samas paneelis Vene tipp-poliitikutega on reaalne tegu, mida saab ära kasutada propagandistlikes huvides – et näete, Eesti intellektuaalid ei ole nõus oma valitsuse kursiga jne jne. Staatus ei ole lihtsalt au, vaid muutub ka osaks erinevatest narratiividest ja kui ülikool soovib vältida olukorda, et tema nime kasutataks sõjalise taustaga aktsioonides, siis tal ei pruugi olla teist võimalust seda teha."

Otse loomulikult tuleb neile vastu hakata.