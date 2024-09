Möödunud nädalavahetusel toimus Austrias järjekordne kehamaalingute festival World Bodypainting Festival. Sündmusest võttis oma tiimiga osa ka eestlanna Heleni Post. «Saime 18. koha. Kokku oli 37 võiskonda,» on ta saavutuse üle uhke. Naine räägib meile avameelselt sellest, kuidas sai tema kehamaalingute teekond alguse ning miks ronib ta ikka ja jälle erinevatele kehamaalingute võistlustele.

World Bodypainting Festival sai alguse tegelikult juba 1998. aastal, viimased kaheksa aastat on see toimunud Austrias Klagenfurtis. Tallinnas elav 37-aastane Heleni Posti on Austrias toimuvat festivali külastanud mitu korda, kuid esialgu ta oma nime alt ei võistelnud, vaid oli hoopiski ühe teise kehamaalingute artisti assistendiks.