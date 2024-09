Ööl vastu neljapäeva kadunuks jäänud Jõgevamaa mees leiti surnuna

Leinaküünal. Pilt on illustreeriv.

Ööl vastu neljapäeva kell 00.30 nähti Jõgevamaal 33-aastast Arlest kodus. Loetud tunnid hiljem oli koduuks lahti, tuled põlesid, kuid Arlest enam ei olnud. Pühapäeval avaldas SA Kadunud, et on abiks lähedastele, et kadunuks jäänud Arles leida, kuid samal õhtul leiti mees surnuna.