NÄDALAHOROSKOOP Skorpion teeb tulevikuplaane, Sõnn on romantilisel lainel

Sel nädalal on Merkuur üliaktiivne, sattudes aspekti nii Uraani, Neptuuni kui ka Pluutoga – võti on suhtlemises ning mentaalses paindlikkuses. Tuleb olla valmis uut informatsiooni vastu võtma ja oma seisukohti vastavalt ümber kujundama.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.