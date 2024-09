VIDEO Häälesaate võitnud Ants-Kristjan duetist Kohvriga: alguses oli ikka hirmutav, et selline staar on kõrval

«See on uskumatu! Mingi ime on juhtunud, sest ma ei osanud seda mitte kuskilt oodata,» rääkis neljanda hooaja esimese «Ma näen su häält» saate võitnud teeskleja, Snuukrimängija ehk Ants Kristjan Masing . «Võtab sõnatuks...»

Masing tõdes pärast võitu, et saates osales ta just oma laste soovitusel, kes on teda juba mitu hooaega järjest moosinud. «Nad ütlesid, et ma pean minema, kuna olen näitleja ja mul on ka hea lugu, siis ma ei tohiks oodata,» rääkis Masing ja lisas, et osalemises ta siiski kõhkles. «Ma ei ole väga sooloesineja,» põhjendas ta.