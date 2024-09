Näitleja Andrus Vaarik on viimased 16 aastat kaine olnud: erinevad kampaaniad alkohoolikuid ei puuduta

Näitleja Andrus Vaarik loobus alkoholist oma 50. sünnipäeval. Tänaseks on ta olnud kaine 16 aastat ja siiani pole tal kordagi tekkinud kiusatust tagasi langeda. «Ma tean alkoholismist piisavalt palju, et mitte juua,» märkis Vaarik naerulsui Vikerraadiole antud intervjuus.

Vaarik rääkis saates, et tal on sõber, kes püsis 15 aastat kaine, kuid lõpuks andis järele. «Ta ütles, et selle 15 aasta jooksul mõtles ta iga päev viinast. Ma nägin seda kõrvalt – kui teised jõid, tahtis ta pitsi, et seda nuusutada,» rääkis ta.