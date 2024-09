Reedel, 20. septembril tarbis TV3 saates «Kolmekas» Andres Puusepp retseptiravimit, mida talle ei ole välja kirjutatud. Täpsemalt eksperimenteeris saatejuht, mis temaga juhtub, kui ta võtab aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) rohtu, kuigi tal pole seda diagnoositud. Kogemusnõustaja Kristi Väriku sõnul oli saateklipp ebaeetiline. «Kui kellegi laps niimoodi sõbra käest ravimit võtab ja proovib, siis nüüd teate, kust ta selle idee sai,» ütleb Värik. Ka psühhiaater Jüri Ennet mõistab hukka taolise ravimikasutuse. «Rohud määrab ikkagi arst ja siis, kui see asi on kindlaks tehtud. Kui see on näidustatud.»