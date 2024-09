JÄRJEKORDNE TEOS KÜPSEMAS Laulja Kerdo Mölder annab välja skandaalse elulooraamatu

42-aastane ansambli Respekt solist Kerdo Mölder ei väsi üllatamast. Mees on seekord ettevõtnud elulooraamatu kirjutamise nagu hetkel moes on. «Elulooraamatu ilmumine on kindel ja hetkel on paigas, et see ilmub 2025. aasta suvehakul. Tegelasi minu raamatus saab olema rohkem kui noa laeval päästetuid ja põnevusest ning pisaratest seal puudust ei tule,» sõnab Mölder Elu24-le.