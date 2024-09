Orm Oja avameelselt oma ATH-diagnoosist: olen võtnud seda kui heas mõttes supervõimet

Oja tõdeb, et raske on just siis, kui ta peab tegema asju, mis talle ei meeldi. «Ma lõpuks teen asjad ikka ära,» tõdeb ta ja lisab: «Ma arvan asi on väga lihtne, need asjad milles ma olen elus hea, siis need asjad on tänu just sellele eripärale. ATH inimestel on väga lihtne, see asi mis neile meeldib, siis selle puhul tekib hüperfookus.»