Türi vallas hobuseid kasvatava naise mure leidis lahenduse: enam ei pea joogivett kaugelt tassima

Siiri hobusepidamine hakkas aga sedavõrd häirima talli kõrval asuva kortermaja elanikke, et ühel talvehommikul talli kõrval asuvast pumbamajast hobustele joogivett võtta soovides avastas Siiri, et pumbajaama ta enam ei pääsegi, sest uksele on lukk ette pandud. Korteriühistu juhatus põhjendas ukse lukustamist sellega, et Siiri olevat kasutanud kortermaja elektrit pumbajaama torude soojendamiseks ja tekitanud korteriühistule kopsaka arve. Kuigi Siiri avaldas soovi arve tasuda, siis arvet talle ei saadetud ja selle asemel lukustati hoopiski uks, et ta enam hobustele joogivett võtta ei saaks. Siiri sõnul püüti teda koos hobustega tallist minema ajada.