Hommikuprogrammi saatejuhid uurisid sõuga «Peaingel Mikael» tuuritama hakanud koomikult, kas laval tehtud naljad on kaasa toonud ka jamasid. «Ühe korra saime mina ja Sander Õigus koos nõudekirja ühelt Tartu kiirsöögikohalt, keda ma edaspidi üritan mitte mainida pärast seda juhtumit,» avaldas Mikael. «Tollel ajal mina ei oleks arvanud isegi, et kuidas saab toidukoht solvuda, et ta ei ole inimene ju,» tunnistas ta.

Mikaeli sõnul ei olnud solvumine seotud kuidagi toidu maitsemisega. «See on selline tuntud öine kiirtoidukoht ja ma mõtlesin, et eks nad ise ka ju teavad, mida tähendab öine kiirtoidukoht olemine, et ma ju ei liialda,» sõnas koomik. Ühel hetkel avastas ta aga postkastist nõudekirja. «Korraks oli suur paanika, et issand jumal, nüüd ongi karjäär läbi. Nüüd ma vaesun ka veel, pean kohtukulusid täitma.»

Koomiku sõnul võttis nende toonane mänedžer suisa advokaadi, et toidukohale vastus saata. Sellele aga omakorda enam vastust ei tulnudki. «Lõpuks see lõppeski nii, et mitte midagi ei saanud peale selle, et vist nende advokaat sai raha ja meie oma.» Kui palju kogu nali maksma läks, Mikael siiski avaldama ei soostunud.

Kuula täispikka intervjuud SIIT!