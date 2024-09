KLIPP SAATEST Tinderis noori naisi võrgutanud Tartu armukelm võttis ohvrite nimel kümnete tuhandete eurode väärtuses kiirlaene

Tinder Swindler on viide maailmakuulsale dokumentaalfilmile, mis räägib Iisraeli päritolu petisest, kes kasutas kohtinguäppi Tinder, kus esitles end jõuka teemandiärimehena, kuid tegelikkuses rahastas oma pillavat elustiili ohvrite nimel võetud laenudega. Tartu juhtum sarnaneb selle skeemiga, kus Sten Kähr kasutas mitmete naiste usaldust ja nende isikuandmeid, et hankida suurtes summades laene.

Üks ohvritest, Kertu, oli toona 22-aastane ja kohtus Steniga Tinderis. Kertu jaoks oli see tema esimene tõsine suhe, mistõttu ei osanud ta midagi halba kahtlustada. Kertu sõnul oli mees hästi riides, rääkis oma edust krüptoäris ja ütles, et tal on kinnisvara üle kogu Eesti, jättes endast mulje kui edukast ja usaldusväärsest inimesest.

Sten kolis kiiresti Kertu juurde elama, mis tundus tol hetkel loomulik. Neiu oli hõivatud ka ülikooliõpingute ja tööga, mistõttu polnud ka mingit põhjust kahtlustada, et midagi on valesti. Hiljem avastas Kertu, et Sten oli tema teadmata loonud tema nimel Smart-ID konto ning võtnud erinevatest pankadest kokku ligi 20 000 euro väärtuses laene. Kertu sõnul kasutas ta ise ainult mobiil-ID-d, mistõttu ei tulnud laenu võtmine kohe välja. Lisaks ilmnes, et Sten oli kasutanud sarnast skeemi ka Kertu ema puhul, avades Smart-ID konto ja võttes tema nimele laene.

Sarnane lugu juhtus ka Mariga, kes oli Steniga suhtes umbes pool aastat. Sten kasutas naise usaldust ja võttis tema nimele 11 000 euro suuruse laenu. Ka Marile näis mees esiti aus ning naise sõnul saatis Kähr talle isegi pilte politseivormis, et näidata, kui usaldusväärne ta on. Tegelikkuses osutus mees petiseks ning kasutas naiste nimel võetud laene enda luksusliku elu rahastamiseks.

Mõlema naise suhted jooksid mehega karile, kui ilmnes Steni kaksikelu. Nende sõnul suhtles mees samal ajal kümnete teiste naistega ja võib arvata, et paljud neist on samuti sattunud pettuse ohvriteks, kuid ei ole sellest veel teadlikud. Politsei on alustanud Kähri suhtes kriminaaluurimist, kuid tekitatud kahju on juba ulatuslik.

Saates kõnelevate naiste jaoks on selle skeemi tõttu tekkinud suured finantsilised raskused. Kiirlaenufirmad nõuavad võlgade kiiret tagasimaksmist ning kõrged intressid muudavad olukorra veelgi keerulisemaks.

Kõigest lähemalt kuuleb juba esmaspäeval kell 20.30 Kanal 2 saates «Kuuuurija».