Elina Pähklimägi täitis ühe enda pikaaegse unistuse: vanus on kõigest number, on vaid vaja tahet!

Elu viis Elina kokku aga muusikaõpetaja Tuuli Pruuliga, kelle käe all on ta nüüdseks juba kaks aastat klaverit õppinud. «Kaks korda kuus kohtume me tema hubases stuudios Põhjala tehase territooriumil. See, mis on aastaga juhtunud, on mu enda jaoks uskumatu. Sõrmed on hakanud vaikselt liikuma, vasaku ja parema ajupoolkera koostöös on õpitavad klaveripalad muutunud keerulisemaks. «Elevant Gloria mängutoosist» oleme jõudnud Chopin’i «Nocturne op 9/2» juurde,» rõõmustab Elina. «Follow your Dreams! (Järgi oma unistusi - toimetus) Vanus on kõigest number. On vaid vaja tahet!»