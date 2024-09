NAGU TINA TUHKA Facebook eemaldas Respekti uue laulu postituse: kas tõesti pahatahtlikud raporteerijad?

Ansambel Respekt andis mõni päev tagasi uue solisti Vivianiga välja singli «Kloun». Ahjusoojast muusikapalast teatas ühismeedias ka ansambli solist Kerdo Mölder. «Kallikesed! Ja valmis ta saigi! Respekti tuliuus – «Kloun» Jagame. Laigime. Kommenteerime,» palus ta fänne.

Ootamatult võttis Facebook aga ühe Kerdo tehtud postituse maha.

«FB eemaldas Respekti uue laulu «Kloun» postituse! Tekib küsimus, kellele ja miks on Respekti uue laulu postitus tundlik teema ja miks see eemaldati?» ei suuda muusik mõista. Nimelt teatas Facebook, et laulu reklaamiva postituse näol on tegemist tundliku teemaga ja läheb vastuollu nende küberturvalisuse standarditega.

«Issand, mis selles postituses siis valesti oli!? Just kuulasin ja midagi kohutavat ju polnud, kedagi ei solvatud, ähvardatud jne. Aru ma ei saa, äkki oli siis kloun üleliigne,» mõtisklevad Respekti fännid antud postituse all. «Miks eemaldati??? Tahaks teada,» on mitmed hämmingus. «Mõtlen sama ja vaevan pead, et mis siin valesti oli siis,» nendib ka Kerdo ja spekuleerib, et äkki on selle taga mõned pahatahtlikud inimesed, kes postitust raporteerisid.

«Tavaline FB. Ja samas, kui raporteerin reaalselt kellegi väga räiget sõnavõttu, vägivaldseid solvanguid näiteks – seda FB maha ei võta,» kurdab üks. Teine aga lisab, et viimasel ajal ongi selle Facebookiga ainult üks suur jama.

Kerdo sõnul on ta püüdnud Metaga ühendust võtta ja vastuseid saada, ent siiani paraku tulutult. «Ei saa vastust ka Facebookist, et mis selle kustutamise põhjus täpsemalt oli... Tekib tõesti küsimus, kas keegi pidevalt raporteerib siis selle laulu kohta või mis? Väga segane on see kõik,» nendib Kerdo toimetusele ja lisab, et ka tema postkast on fännikirju täis. «Inimesed kirjutavad, et tahavad jagada, aga ei saa, sama probleem, ütleb, et postitus pole kättesaadav. Osadel aga kenasti see lugu lehel,» ei suuda muusik mõista.

Kuula poleemikat tekitanud Respekti uut lugu: