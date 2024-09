ELU25 Juku-Kalle Raid: Krdi sibulakuuri saatanad! Moskva kiriku uuemast sõjast Eesti Vabariigi vastu

Vahva on ka see, et Vene kirikupea avaldab mõtet, et Vene majanduskasv suureneb, elu edeneb ning lisab, et sellega tunnustab reaalsus Vladimir Putinit ja kogu tema meeskonda.

Meie sibulakuuri ohud

Eestis aga on Moskva juhitud õigeusukiriku koridorides siginenud mõte, et institutsiooni säilitamiseks tuleks see ümber nimetada.

Tehtigi täiesti jabur katse panna Putini kirikule uus nimi – Eesti Õigeusu Kirik.

Et siis – sama loogika järgi võinuks ENSV-d kutsuda Eesti Vabariigis ja elada tänu sellele edasi justkui tõeliselt vabal maal stalinistliku diktatuuri tingimustes? Siililegi selge, et see kõik on pehmelt öeldes jabur.

Moskva katsele jätkata siin oma ümbernimetatud kontorit "Eesti Õigeusu Kiriku" nime all õnneks edu ei tabanud, aga tegelikult tuleks kogu see putka kiiremas korras kinni panna. Kahjuks läheneme me sellele liiga aeglaselt.

Siit üleskutse kolleegidele Riigikogus, üleskutse ametnikele ning meeldetuletus kodanikele – me ei tohi lasta Moskaval Eestis laiutada. Õigeusu kirik Moskvas ja Venemaal – ja ka siin – on liiga suur organisatsioon, et tema tegevusele läbi sõrmede vaadata.

Eestis asuva Moskva sibulakuuri juhatus eesotsas peapiiskop Danieliga aga usub vist tõsimeeli, et kosmeetilised muudatused tema kiriku põhikirjas muudavad asja olemust.